Enquanto jogavam baralho, homem é executado e idoso ferido no Mutirão

Os homens jogavam baralho na frente da casa | Foto: Divulgação





Manaus - Um homem, identificado pela polícia como Jucinol José Matos Costa, de 46 anos, morreu e um idoso, de 68 anos, ficou ferido após serem atingidos a tiros na noite desta sexta-feira (3). Conforme a Polícia Militar, as vítimas estavam jogando baralho, com outros amigos, em frente a uma casa, localizada na rua 32, na comunidade Mutirão, na Zona Norte de Manaus.

Testemunhas informaram à equipe da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que ocupantes de um carro, modelo Celta, de cor preta e placa não informada, passaram na rua efetuando os disparos contra o grupo.

Jucinol não resistiu ao ferimento e morreu no local. Já o idoso foi atingido na perna esquerda e levado para uma unidade de saúde da capital.



A equipe da 27ª Cicom fez buscas pelos suspeitos, mas até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso.

A motivação do ataque ainda é desconhecida para a polícia. Entretanto, a equipe policial recebeu a informação que a Jucinol estava recebendo ameaças devido a uma dívida. Ele seria o possível alvo do ataque.

O que chama a atenção é que o crime aconteceu em um período de quarenta decretado pelo governo devido ao novo coronavírus, onde a população é orientada a não sair de casa e as vítimas jogavam baralho em uma calçada no momento em que foram atacadas

O corpo da vítima será removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Veja a reportagem do Em Tempo no local do crime: