Grupo tenta esconder drogas em telhado, mas acaba preso em Manaus

O quinteto permanece detido na delegacia à disposição da Justiça | Foto: divulgação





Manaus - Para tentar escapar da polícia, um quinteto tentou esconder porções de drogas no forro de uma casa, localizada no no beco Tamoios, comunidade Monte Sinai, na Zona Norte de Manaus. Porém, o grupo acabou preso na tarde desta sexta-feira (3) por policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A equipe policial recebeu uma denúncia informando que os cinco homens, que não tiveram as identidades divulgadas, atuavam no tráfico de drogas do local. Os suspeitos foram surpreendidos com a chegada das viaturas, que fizeram o cerco na residência.

Durante as buscas, os policiais encontraram perto do telhado da residência porções de cocaína, maconha e pasta base, que estavam prontas para serem comercializadas.

O grupo foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi constatado que todos já possuem passagem por tráfico de drogas e estavam soltos depois de passarem por audiência de custódia.

O quinteto permanece detido na delegacia à disposição da Justiça.