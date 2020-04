Criminoso armado assalta lanche no bairro Cachoeirinha: veja o vídeo

Manaus – Estabelecimentos comerciais continuam sendo alvos fáceis para criminosos cometerem roubos. As ações, geralmente, duram segundos. Uma dupla em uma motocicleta chega no local, um desce e o outro aguarda o comparsa cometer o roubo para dar fuga. Desta vez, os alvos foram clientes de uma lanchonete situada na rua Itacoatiara, no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (17), por volta das 19h57.

Menos de 6 segundos foi o tempo que o criminoso, vestido de camisa preta, bermuda estampada e boné preto, levou para cometer o assalto. Imagens de câmeras de segurança do local flagraram o momento em que ele chega em uma motocicleta e desce com uma arma de fogo em mãos e aponta para três homens que estavam sentados em frente ao estabelecimento comercial.

Sob ameaça, as vítimas entregam os aparelhos celulares que possuem e não esboçam nenhuma reação. Logo em seguida, o suspeito foge com apoio do comparsa.

O caso será investigado pelo 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e denúncias sobre as características físicas dos suspeitos podem ser feitas para o número 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) ou 190 da Polícia Militar. As delações podem ser feitas de forma anônima.

Veja o vídeo que flagrou a ação do suspeito:

O crime aconteceu no bairro Cachoeirinha | Autor: Divulgação