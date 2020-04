Corpo de homem é encontrado no lixão de Autazes: veja o vídeo

Autazes (AM)- Na manhã deste sábado (18), o corpo de um homem, até o momento não identificado , foi encontrado em uma área de lixão no município de Autazes (localizada a 106 km de Manaus).

O corpo estava encoberto pelo lixo, mas ainda assim populares sentiram um forte cheiro. Quando foram examinar o local, eles deram "de cara" com o corpo semi-enterrado no lixo. Provavelmente, o corpo foi deixado há alguns dias, já que parte do rosto da vítima estava em decomposição.

A vítima estava usando uma bermuda preta e uma camisa de cor azul. A polícia trabalha com a hipótese de homicídio, pois o corpo aparenta ferimentos com as características de arma de fogo.

Veja o vídeo: