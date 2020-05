Detentos se rebelam e fazem agentes de reféns em presídio de Manaus

Manaus- Na manhã deste sábado (2), os presidiários da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) se rebelaram, ateando fogo na unidade e fizeram agentes de reféns.

Segundo informações preliminares da polícia, pelo menos sete agentes penitenciários estão em poder dos presos e os presidiários prometem realizar um massacre na UPP.

Eles também levantam uma "bandeira" improvisada com lençol que diz "CV". | Foto: Divulgação

Os presidiários aparecem em cima dos muros e caixas d'água da unidade, eles também levantam uma "bandeira" improvisada com lençol que diz "CV".



Até o presente momento, o Comando de Operações Especiais (COE), foi acionado e espera-se a ação da polícia para conter esses presidiários e remover todos os reféns com segurança.

Nota

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou por meio de nota que internos da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) iniciaram uma rebelião por volta das 6h deste sábado (02).

O Grupo de Intervenção Penitenciária (GIP) e forças de segurança da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) - Rocam, COE, Batalhão de Choque, Companhia de Cães - estão no local e já iniciaram as negociações.

A rebelião teve início durante a entrega do café da manhã, quando internos serraram a grade de duas celas e fizeram os agentes de socialização de reféns.



No momento, sete agentes estão em poder dos detentos. Eles exigem a presença da imprensa e dos direitos humanos. Não há informações sobre mortos.



