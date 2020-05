Corpo é encontrado com marcas de tortura em ramal de Manaus

Caso ocorreu no ramal do Vovô Bacana, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manau | Foto: Divulgação

Manaus - Na madrugada deste domingo (3), um corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em um local de mata, no ramal do Vovô Bacana, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.



Segundo policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem apresenta marcas aparentes de tortura.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou que um vizinho ao sair de sua residência para realizar compras, encontrou o corpo e logo acionou a polícia.

Ainda segundo a DEHS, o corpo estava com sinais de estrangulamento e um hematoma na cabeça, aparentemente foi estrangulado e depois veio a óbito no local.

O corpo do homem foi encontrado por volta das 04h. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo para a identificação.

As investigações seguem para localizar os autores do crime e a motivação do homicídio.