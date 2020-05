Mulher é presa no aeroporto portando mala com 11 quilos de skunk

Manaus- Uma mulher, portando uma bagagem com 11 quilo de droga skunk, foi presa na sexta-feira (15), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Ela que estava saindo de Manaus para o Rio de Janeiro, foi flagrada durante operação de fiscalização conjunta entre a Receita Federal, Polícia Federal e Forças Especiais do Exército.

Com a utilização do equipamento de escâner, juntamente com Equipe K9 do Exército, inúmeras malas foram fiscalizadas o que resultou na identificação de bagagem suspeita de passageira do voo da empresa aérea AZUL.

Equipe K9 do Exército | Foto: Divulgação

A mala, com indícios de conter alguma substância orgânica foi submetida a uma verificação física pela fiscalização, que resultou na constatação da existência de 11 quilos de skunk no seu interior. A passageira, que tinha a cidade do Rio de Janeiro como destino final, foi retirada do voo e presa pela Polícia Federal.

A Receita Federal do Brasil e demais órgãos do governo federal e das forças armadas informam à sociedade que permanecem, mesmo durante a pandemia de Covid-19, realizando ações de combate contrabando, descaminho e tráfico de drogas na cidade de Manaus.





*Com informações da assessoria