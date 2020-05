Rocam prende assaltantes e captura foragido da Justiça no Novo Aleixo

Manaus - Três pessoas foram presas pelas equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na tarde deste sábado (16), no bairro Novo Aleixo, Zona Norte. Entre os presos estão uma dupla que estava cometendo arrastões e um foragido da Justiça.

O primeiro caso aconteceu na rua Jasmim, no Novo Aleixo, por volta das 13h. A dupla, que não teve os nomes revelados, estava em uma motocicleta, modelo Titan, de cor vermelha e placa JXC- 5272, quando abordou uma jovem que estava em uma parada de ônibus e anunciou o assalto. Testemunhas da área perceberam a ação e acionaram uma viatura da Rocam que estava em patrulhamento.

A equipe conseguiu interceptar os suspeitos e durante a abordagem constataram que eles não estavam armados. Com a dupla, a polícia recuperou o celular da vítima e apreendeu a motocicleta utilizada por eles.

Foragido da Justiça

Ainda no Novo Aleixo, os policiais da Rocam realizavam patrulhamento na tarde deste sábado, por volta das 13h15, quando avistaram um detento do regime semiaberto utilizando tornozeleira eletrônica, em atitude suspeita.

Durante a abordagem policial, nada foi encontrado com o rapaz, que também não teve o nome divulgado. Em consulta a situação judicial dele, a polícia constatou que ele tinha um mandado de prisão em aberto, pelo crime de tráfico de drogas.

Procedimentos

A dupla presa por assalto e o material apreendido com eles foram apresentados no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotadas as medidas cabíveis. O foragido da Justiça também foi entregue na unidade policial e deve ficar à disposição da Justiça.