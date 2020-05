PF captura dois homens com 130 kg de drogas, no aeródromo de Manaus

Manaus - A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, no fim da tarde deste sábado (16), dois suspeitos pelo transporte de mais de 130 quilos de entorpecentes, em um avião pousado no Aeródromo de Flores. Os agentes federais abordaram um avião vindo do município de Tabatinga.

Durante as revistas nas malas que vinham sendo transportadas, os agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) encontraram pacotes embalados com plástico, contendo aparentemente as substâncias proibidas. Os ocupantes da aeronave e suas bagagens foram levados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Amazonas (SRPF-AM).

Após a realização de pesagem e testes preliminares, o Delegado da SRPF determinou a apreensão das drogas, sendo 56 quilos de cocaína, distribuídos em 52 tabletes, e 73 tabletes contendo, aproximadamente, 74 quilos de maconha do tipo “skunk”. A aeronave utilizada para a prática do crime também foi apreendida.

Com a apuração e o flagrante foi instaurado inquérito policial dos dois homens. Sendo um deles, o piloto do avião, de 32 anos, e um passageiro de 21 anos, por tráfico transnacional de drogas e associação para o tráfico, crimes previstos em lei. As penas máximas somadas podem alcançar 33 anos de reclusão, além de multa.

A investigação criminal prosseguirá a fim de esclarecer todas as circunstâncias e identificar outros possíveis envolvidos na prática das referidas condutas criminosas.





*Com informações da assessoria