Homem resiste à prisão, agride sargento e tenta roubar arma em Manaus

Manaus – O sargento Alexandre Salazar, que integra a 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi agredido por um homem denunciado por agredir os familiares. O agressor não teve a identidade revelada. O fato ocorreu durante a resistência à prisão na tarde deste domingo (31), no Vale do Sinai, localizado no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Assista ao vídeo no final da matéria.

De acordo com o sargento Salazar, os familiares teriam acionado a equipe policial, pois o homem estava agredindo a todos. Ao chegarem no local, os policiais não conseguiram realizar a prisão do homem a pedido da família.

“Estivemos no local para prendê-lo, mas a família implorou que ele não fosse preso uma vez que os denunciantes não confirmaram as agressões. A ação foi encerrada e saímos do local. Algumas horas depois, os familiares realizaram pela segunda vez a mesma denúncia e novamente a equipe se dirigiu ao local para realizar a prisão, foi quando ele resistiu e realizou agressões contra a equipe policial”, disse o sargento.

O sargento Salazar integra a equipe de policiais militares da 6ª Cicom | Foto: Divulgação

Salazar contou ao Portal Em Tempo que, durante a chegada da equipe no local, o homem o abordou com agressões na tentativa de não ser preso.



"Ele me agrediu e puxou minha arma. Acredito que por ele está alterado não conseguiu pegar a arma que caiu no chão, foi quando eu conseguir recuperá-la e deferi alguns tiros como forma de mobiliza-lo”, relata o sargento.

Ainda de acordo com o sargento, o homem, mesmo baleado, tentou agredir a policial que acompanhava a ação, mas acabou mobilizado pela equipe. Ainda conforme Salazar, os familiares do agressor se posicionaram a favor da equipe policial.

A ação continua em andamento para que seja definido as medidas cabíveis que o infrator deverá ser conduzido. O caso será registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), também na Zona Norte de Manaus.

Veja o vídeo do homem após ser baleado e contido pelos policiais: