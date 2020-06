Dupla é presa em carvoaria clandestina no Amazonas

Manaus – Após denúncias anônimas a respeito de uma carvoaria clandestina, dois homens, que não tiveram a identidade revelada, foram detidos no último sábado (30) por policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), a propriedade ilegal fica localizada no Ramal Moreá, no Km 26 da rodovia AM-010 que liga Manaus ao município de Itacoatiara.

As viaturas ambientais se dirigiram até o referido local, e constataram a existência de dois fornos clandestinos, utilizados para fabricação de carvão de forma ilegal, com a capacidade de 1.000 quilos cada um. Os dois fornos estavam abastecidos, e o proprietário não apresentou a licença do órgão ambiental.

Ainda durante a ação no local, outro homem foi flagrado portando uma arma de fogo de uso permitido, de calibre 16, com quatro cartuchos, e também uma motosserra sem a devida licença do órgão ambiental competente.

Após o flagrante, os infratores foram encaminhados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para providências cabíveis.

O Batalhão Ambiental orienta a população que cortar ou transformar madeira em carvão, ter em posse arma de fogo, e possuir motosserra em desacordo com as determinações legais configuram crime ambiental, e o responsável está sujeito a cumprir com as penalidades previstas na lei.

