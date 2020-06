Dupla é presa por direção perigosa e tráfico de drogas em Tabatinga

Tabatinga – Dois homens, que não tiveram a identidade revelada, foram detidos por posse de entorpecentes e direção perigosa no município de Tabatinga, 1.108 quilômetros de Manaus, por policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Os infratores teriam 35 e 19 anos.

Segundo os policiais, por volta das 23h45, a guarnição fazia patrulhamento de rotina quando os policiais visualizaram os infratores em uma motocicleta, em atitude suspeita, na rua Marechal Malet, bairro Rui Barbosa. Os policiais informaram ainda que os dois homens fugiram ao notar a aproximação da viatura, sendo alcançados em cerco policial da guarnição.

Após abordagem, os suspeitos foram questionados sobre a documentação do veículo, mas não souberam explicar. Durante revista pessoal, foram encontradas em posse do homem de 35 anos três trouxinhas de substância entorpecente supostamente maconha e quatro trouxinhas de substância entorpecente supostamente cocaína. Com o rapaz de 19 anos, foi encontrada a quantia de R$ 575,00 em espécie e um aparelho celular. Durante a ação, os policiais apreenderam a motocicleta de marca Honda Broz, na cor vermelha.

Os indivíduos foram conduzidos à 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) para prestar esclarecimentos e procedimentos cabíveis.

