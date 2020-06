Em Manaus, mulher é estuprada na escada do bairro Vale do Sinai

O fato ocorreu neste domingo (14), na Zona Norte de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus- Uma mulher não identificada denunciou um suposto estupro em um escadão na rua Tupiniquim, bairro Vale do Sinai, Zona Norte de Manaus. O fato ocorreu neste domingo (14), no momento em que a vítima subia as escadas e acabou sendo abordada por homens que ainda não foram identificados pela polícia.



A mulher esteve no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. De acordo com os vizinhos do local, a vítima chegou desesperada e entrou no comércio pedindo socorro toda machucada. Um homem identificado como "Pesadelo", seria o possível autor do crime.

A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML), onde irá realizar o exame de conjunção carnal. A polícia vai investigar o caso.

