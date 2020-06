Homem é resgatado após ser mantido em cativeiro na Zona Oeste

Manaus- Um homem de 32 anos, que estava em cárcere privado em uma casa, foi resgatado no bairro Compensa, Zona Oeste da capital. O caso ocorreu na tarde deste sábado (13). A informação é de que o indivíduo seria executado por membros do tráfico de drogas da área.

Segundo os policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 18h de sábado (14), a equipe recebeu solicitação do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para averiguar suposto cárcere privado naquele endereço. Os policiais foram até o local e avistaram um suspeito em frente à residência informada.

Material apreendido com a polícia | Foto: Divulgação

Durante a abordagem, foi encontrado com o suspeito de 27 anos, um revólver calibre 38, seis munições intactas. E nos fundos da casa, os policiais encontraram o homem, que estava amarrado. O suspeito que vigiava o local, revelou que o homem seria morto por ter reclamado da qualidade do entorpecente vendido no local.

Vítima e suspeito foram levados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e cárcere privado.

Leia mais:

Em Manaus, mulher é estuprada na escada do bairro Vale do Sinai

No AM, pais são executados durante o aniversário do filho