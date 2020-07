Vídeo: em Coari, dois são baleados em tentativa de assalto a banco

Idoso é baleado em tentativa de assalto | Foto: Divulgação

Coari (AM)- Um homem, ainda não identificado, foi baleado durante uma tentativa de assalto à agência do Banco da Amazônia, na tarde desta segunda-feira (29). O caso aconteceu na rua 15 de Novembro, no município de Coari (distante a 362 quilômetros de Manaus).

Em um vídeo, gravado por uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que os dois homens não identificados chegaram atirando no local. Os tiros são efetuados no momento em que uma mulher está entrando no estabelecimento.

A vítima foi baleada no interior da agência. Um dos seguranças do estabelecimento foi atingido com um tiro. O funcionário aparece nas imagens perseguindo os suspeitos, que fugiram em uma motocicleta. As vítimas foram socorridas em um carro e foram levadas para o hospital. A polícia investiga o caso.

