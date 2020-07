314 kg de droga são apreendidos em pista de aeroporto do Amazonas

Drogas apreendidas durante a ação policial | Foto: Divulgação

Japurá - Mais de 188 tabletes de maconha, do tipo skunk, foram apreendidos na tarde desta segunda-feira (29), por volta das 13h, durante uma ação policial deflagrada no Aeroporto de Japurá (município distante 744 quilômetros em linha reta da capital). As drogas estavam abandonadas no final da pista do lugar.

Conforme a polícia, as diligências iniciaram após denúncias anônimas informando que haviam várias bolsas com drogas abandonadas próximo ao final da pista, em uma área de mata baixa.

Os policiais decidiram checar a denúncia e encontraram apenas duas malas, dentro de sacos plásticos com as embalagens da droga. Uma varredura foi feita nas proximidades com intuito de localizar mais drogas, mas não haviam mais malas no local.

Foi feita ainda uma varredura nas adjacências com o intuito de encontrar possíveis suspeitos, mas ninguém foi localizado. O material apreendido, que totalizou 314 quilos, foi apresentado na 59ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Outro caso

Durante a operação policial deflagrada pelas Polícias Civil e Militar de Manacapuru, ocorrida no fim da noite de quarta-feira (24), por volta das 23h, quase 30 quilos de drogas , dentre cocaína, oxi e maconha tipo skunk foram apreendidos em uma embarcação que passava pelo Rio Solimões, em Manacapuru (munícipio distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus).

Conforme o delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia Interativa de Política (DIP) de Manacapuru, as ações iniciaram após denúncia anônima informando que a embarcação - que saiu da região da tríplice fronteira - iria atracar no Porto de Manacapuru. Lá, as drogas seriam desembarcadas.

