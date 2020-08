Trio é preso após cometer vários arrastões na Zona Norte de Manaus

Manaus - Três assaltantes, que não tiveram os nomes revelados, foram presos na tarde desta terça-feira (11), por volta das 16h, no conjunto Osvaldo Frota, Zona Norte de Manaus. Eles são suspeitos de cometer uma série de assaltos pela localidade em um carro modelo Siena, de cor vermelha e placas NOK- 2878.

Conforme a equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), eles foram acionados por uma das vítimas que repassou as características do carro utilizado pelos criminosos. Após patrulhamento na área, a polícia localizou os suspeitos e iniciou uma perseguição pelas ruas do conjunto.

Em determinado momento, os suspeitos acabaram colidindo contra o muro de uma casa e foram rendidos. Com eles, foram localizados seis aparelhos celulares e uma arma de fogo falsa.

Uma das vítimas reconheceu os assaltantes e eles foram apresentados no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).