Criminosos armados assaltam rota com industriários no Jorge Teixeira

Manaus - Um grupo de trabalhadores de uma empresa localizada no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus, foi surpreendido por criminosos na madrugada desta terça-feira (11). O crime aconteceu por volta das 2h, no momento em que a rota passava pela rua Mastruz, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Oito criminosos estavam encapuzados e tocaram o 'terror' nas vítimas.

De acordo com a Polícia Civil , no momento em que o motorista fazia uma curva na via, um veículo de cor preta, ainda não identificado, interceptou o ônibus. Dele desceram oito homens, todos com armas de fogo apontadas para o veículo.

Logo em seguida, os criminosos entraram na rota e roubaram os funcionários. Pelo menos, seis aparelhos celulares foram levados, além de uma bolsa, um MP3, um fone de ouvido e R$ 43. As vítimas relataram que todos os criminosos estavam vestindo moletons e capuzes.

O caso foi registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e será investigado pela Polícia Civil. Ninguém foi preso até a noite desta terça.

