Homem sequestra e mantém ex-companheira em cárcere privado em Manaus

O suspeito foi levado para a DEHS | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, que sequestrou a ex-companheira de 19 anos e a manteve em cárcere privado, foi preso na manhã de terça-feira (11), após três meses com mandado de prisão temporária em aberto. O crime ocorreu no dia 18 de maio deste ano, quando o criminoso invadiu a casa dos pais da vítima, no bairro Tancredo Neves, na zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, o homem, identificado como Bruno Marques Campos, de anos 30, não teria aceitado o fim do relacionamento e decidiu sequestrar a vítima utilizando uma arma de fogo. Ela foi mantida em cárcere privado em uma residência no bairro Tancredo Neves.



Segundo a polícia, o criminoso estava com mandado de prisão temporária em aberto desde o mês de maio, quando ocorreu o crime, até que foi preso na residência em que mantinha a vítima em cárcere privado.

Após investigações, a polícia conseguiu encontrar a residência, e o criminoso foi encaminhado para Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

