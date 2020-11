Homem acusado de estupro contra a própria mãe é preso, em Manaus

A idosa contou à imprensa que estava sozinha e, por volta das 2h, acordou com o homem encapuzado | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 54 anos foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva por estupro tentado e ameaça, que teve como vítima a própria mãe dele, uma idosa de 85 anos, nesta quinta-feira (19). O crime ocorreu no dia 23 de agosto deste ano.

Conforme a autoridade policial, o fato aconteceu na casa da vítima, no bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus. Segundo Ivone, após as equipes tomarem conhecimento do delito, iniciaram imediatamente as investigações.

“Verificamos que na casa havia um muro e cachorros, porém na hora do delito eles não latiram e não emitiram nenhum barulho. Durante o crime, o infrator esqueceu a própria carteira em cima da cama da vítima. Sendo assim, todos os indícios apontavam que era ele o autor. Solicitei à Justiça pelo mandado de prisão preventiva e a ordem judicial foi expedida pela juíza Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto, da Central de Inquéritos”, informou a delegada.

A idosa contou à imprensa que estava sozinha e, por volta das 2h, acordou com o homem encapuzado a forçando a manter relações sexuais. Ele estava com uma faca nas mãos e tentou tirar a roupa da vítima. Ela começou a gritar e ainda lutou com o suspeito.

"Já pensou a gente estar dormindo e acordar com um homem com a cara coberta. Quero que o encontrem e que prendam ele. Em homem assim não se confia. Pelo amor de Deus, tenho até medo de dormir em casa sozinha. Acordei com ele me virando e eu gritava para que ele saísse dali. Ele tapava a minha boca e começou a puxar minha roupa. Quando ele ouviu a voz da minha filha, ele disse que se eu olhasse para ele, iria morrer", relatou a vítima.



O indivíduo foi indiciado por estupro tentado e ameaça e ao término dos procedimentos cabíveis ele será levado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) e permanecerá à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais: