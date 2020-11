Veja vídeo: cavalo mecânico perde o controle e colide com veículo

O acidente ocorreu no bairro Nova Vitória, Zona Leste de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus – Um cavalo mecânico da marca Volvo, perdeu o controle e acabou colidindo em outro veículo que estava estacionado na rua, no bairro Nova Vitória, Zona Leste de Manaus na manhã deste sábado (21).

Segundo informações da Policia Militar da 4ª CICOM, o acidente ocorreu por volta de 7h20 durante o patrulhamento de rotina, na avenida pista da raquete.

O colisão ocorreu devido a pista escorregadia, explicaram as partes. Como não houve vítimas fatais ou lesionadas, a questão dos danos materiais foi resolvida no momento do acidente com a presença e concordância de ambos.

Os participantes somente foram orientados, pelos policiais, a procurar o DIP para confecção dos Boletins de Ocorrência.

Confira o vídeo:

O acidente foi registrado por câmeras do local | Autor: Divulgação

*Com informações da P5 – CPA Leste

