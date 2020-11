Envolvidos em roubo e tráfico de drogas são detidos no Amazonas

| Foto: Divulgação/PMAM

Manaus – Policiais militares do 9º Batalhão de Policia Militar (Bpm) detiveram um homem por roubo de celulares e um casal envolvido com tráfico de drogas, em Manacapuru, na manhã deste sábado.

De acordo com as informações do comandante do 9º BPM, Major PM Padilha, por volta das 9h30 de hoje, uma equipe policial foi acionada para averiguar uma ocorrência de roubo de celular na rua Waldemar Ventura, bairro São José, naquela cidade.

No local, as vítimas informaram que um homem em poder de uma faca, roubou delas seus aparelhos celulares. A partir das características repassadas, após buscas nas proximidades, localizaram e detiveram o homem, com o qual foi encontrado três aparelhos celulares e também a faca usada para ameaçar e roubar as vítimas. Em seguida, foi apresentado à delegacia de polícia de Manacapuru, para a conclusão dos procedimentos legais.

Tráfico de drogas - Também em Manacapuru no mesmo horário, por volta de 9h30 deste sábado, a equipe de militares da viatura 0624 foi acionada por meio do 190 para verificar uma denúncia de tráfico de drogas em um apartamento do Conjunto Residencial Ataliba David Antônio, localizado no bairro Nova Manacá.

Quando chegaram ao apartamento denunciado, aparentemente parecendo em estado de abandono, se deparou com um homem de 20 anos e uma adolescente de 17 anos, com vários apetrechos usados no tráfico de drogas, bem como diversas porções de substâncias ilícitas.

Após as buscas no local, foram encontradas 86 porções de substâncias entorpecentes, sendo: sete porções com aspecto de cocaína; 57 porções com características de oxi; e 22 semelhantes a maconha. No apartamento, ainda foi encontrada uma quantia em dinheiro de R$ 32, além de diversos apetrechos e materiais utilizados para embalar drogas como tesoura, linha e sacos plásticos; um cordão cor amarela, e uma bolsa pequena cor vermelha.

Diante do flagrante, os dois foram conduzidos e apresentados com o material ilícito apreendido à delegacia de polícia para a conclusão dos procedimentos legais.

