Jovem é executado enquanto caminhava em beco na Compensa

Manaus - Carlos Henrique Oliveira Ribeiro, de 28 anos, foi executado na noite desta segunda-feira (1°), no beco São José, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Ele foi surpreendido no momento em que caminhava no beco e atingido por tiros.

De acordo com o secretário de Segurança Pública (SSP-AM), o jovem não era morador da área e ,possivelmente, teria ido ao local comprar entorpecentes. Após a ação criminosa, a equipe da secretaria realizou diligências nas proximidades.

Carlos Henrique Oliveira Ribeiro, de 28 anos | Foto: Divulgação

Por ser uma área de intenso tráfico de drogas, impera a lei do silêncio entre moradores temendo represálias. As equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) atuam recolhendo mais detalhes sobre a vida da vítima.

O corpo vai ser removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame de necropsia.

