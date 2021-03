Homem é executado com tiros na cabeça no ramal do Brasileirinho

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal | Foto: Divulgação

Manaus – O corpo de um homem, ainda não identificado pela polícia, foi encontrado com duas marcas de tiros no ramal do Brasileirinho, em frente ao banho da Solange, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, na noite desta segunda-feira (1°).

Segundo informações da Polícia Militar, a perícia técnica identificou que a vítima foi alvejada com um disparo de arma de fogo na cabeça e um no braço. Ainda conforme a PM, o corpo foi deixado no local durante a madrugada.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). De acordo com relatório divulgado, a vítima tem idade entre 20 e 25 anos, cabelos lisos e de cor preta e vestia uma bermuda azul clara e camisa cinza. Uma tatuagem escrita mãe em um coração no ombro esquerdo e uma pena no braço esquerdo.

