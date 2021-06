Em Manaus, vinte e três pessoas foram presas pela PM nas últimas 24h

Crimes como de tráfico de drogas, roubo e furto motivaram grande parte das prisões | Foto: Divulgação/PMAM

MANAUS - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 23 pessoas e apreendeu dois adolescentes durante os patrulhamentos realizados entre a manhã desta quarta-feira (26/05) e a madrugada desta quinta-feira (27), na capital.

A maioria das ocorrências foi registrada na zona norte da cidade. Crimes como de tráfico de drogas, roubo e furto motivaram grande parte das prisões.

As guarnições da PM ainda tiraram de circulação 116 porções de entorpecentes, três armas de fogo, dez munições e R$ 44 em espécie. Oito veículos com restrição de roubo ou furto também foram recuperados durante as ações.

Elianderson Moraes Reis, de 33 anos, foi detido por policiais da Força Tática no beco Apurina, localizado no Centro de Manaus. Durante a abordagem, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem pelo crime de furto. O infrator foi direcionado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Cidade Nova, zona norte da capital, um adolescente de 15 anos foi apreendido após uma tentativa de homicídio.

O adolescente foi conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) | Foto: Divulgação/PMAM

De acordo com o registro de ocorrência feito pelos policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o adolescente atingiu a própria mãe, uma mulher de 36 anos, com três golpes de terçado, ocasionando a perda da visão da vítima.

O adolescente foi conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Dois homens, de 32 e 45 anos, foram presos com um revólver, calibre 32 e seis munições intactas, no bairro Raiz, zona sul da cidade. A dupla foi conduzida ao 1° DIP, onde foi flagranteada por porte ilegal de arma de fogo.

Veículos recuperados:

Motocicletas

· Yamaha 150 Fazer, cor vermelha, placa PHL-2027

· Honda CG 160, cor preta, placa PHQ-4629

· Honda CG 160, cor branca, PHM-8432

· Honda CG 150, cor preta, placa JWW-8111

· Honda 150, cor azul, placa NON-6131

Carros

· Fiat Siena, cor cinza, placa OAH-3557

· Volkswagen Gol, cor branca, placa PHQ-7G10

· Fiat Mobi, cor vermelha, placa PHS-4A51

*Em Tempo com informações da assessoria

