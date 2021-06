Pai que estuprava filha há 10 anos é preso em Manaus

| Foto: (Divulgação)

MANAUS - Um homem de 52 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha, uma adolescente de 16 anos. O crime ocorria desde que a vítima tinha 6 anos.

O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), prendeu em flagrante, por volta de 18h30 desta quarta-feira (09/06).

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Especializada, as diligências em torno do caso iniciaram após denúncias anônimas serem feitas à Depca, informando que a vítima havia sofrido abuso sexual na terça-feira (08/06), no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

“Com base nessas informações, nós nos deslocamos ao local indicado na denúncia e, por meio das características físicas do indivíduo, conseguimos identificá-lo e efetuamos sua prisão, em flagrante. Descobrimos, ainda, que a vítima sofria os abusos desde os 6 anos de idade”, informou a delegada.

Procedimentos

O homem foi autuado em flagrante por estupro. Ao término dos procedimentos, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Avô é preso em Presidente Figueiredo por suspeita de estuprar neta

Adolescente é apreendido por estuprar criança de 11 anos em Manaus