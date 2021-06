"Mano DG" é preso com armas de fogo e galão de gasolina na Zona Leste

Manaus - Durante patrulhamento de rotina, policiais da Força Tática prenderam mais um dos possíveis participantes de ataques criminosos na capital.

Conforme a equipe da Força Tática, um homem identificado como "Mano DG" foi abordado na rua da Miná, na invasão Nova Floresta, na Zona Leste de Manaus. O suspeito ainda tentou fugir mas acabou sendo alcançado.





"O suspeito é um traficante conhecido naquele bairro. Ele ainda chegou a se esconder em uma casa na nossa equipe conseguiu identificar o momento em que ele entrou na casa. Na residência haviam duas armas de fogo e um galão de gasolina", contou um dos policiais que atendeu a ocorrência.

O agente informou que a participação do suspeito nos ataques do último fim de semana será averiguada em interrogatório. A identificação oficial de “Mano DG” será verificada no sistema da delegacia.





Os policiais prenderam o "Mano DG" em flagrante e encaminharam o suspeito ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O material apreendido também foi apresentado à autoridade policial.

Na residência haviam duas armas de fogo e um galão de gasolina | Foto: Divulgação





O suspeito irá ficar à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.





Leia Mais:





Quinto traficante que ordenou ataques criminosos no Amazonas é preso

PM morta em DIP de Manaus sofria ameaças do colega: "abre teu olho"



"Coca" é executado em ataque no Jorge Teixeira e mais um morre baleado