Vídeo: crianças encontram feto boiando em bueiro de Manaus

Manaus - Na tarde deste sábado, um feto do sexo masculino foi encontrado por crianças que brincavam no Beco Paciência, bairro São Francisco, Zona Sul da capital. Ao verem o corpo do bebê entre a lama, os moradores chamaram a polícia às pressas.

"Eu estava na frente de casa quando aconteceu. Umas crianças se aproximaram de mim e falaram 'tia, acho que a gente viu um bebê ali', e me levaram até o bueiro. Eu reconheci que parecia um feto e chamei minha vizinha para saber se ela achava que era também. Aí a gente ligou para a polícia", disse uma moradora que preferiu não se identificar.

Segundo populares, o feto já estava bem formado, embora ainda não se saiba se o aborto foi espontâneo ou provocado. A delegada Patrícia Leão, da Delegacia Especializada Em Proteção À Criança e ao Adolescente (Depca) esteve no local.

"Fomos acionados para essa ocorrência e imediatamente nos deslocamos para cá. A perícia já fez o trabalho e agora aguardamos o Instituto Médico Legal (IML) recolher o feto para podermos apurar o que realmente aconteceu, se foi um aborto provocado ou espontâneo", disse a delegada.

