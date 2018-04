João Luiz retorna à Câmara Municipal e presta contas da Semjel

Manaus - Eleito o vereador mais votado do pleito de 2016, com 13.978 votos, João Luiz (PRB) retornou, nesta segunda-feira (9), à Câmara Municipal de Manaus (CMM), retomando suas funções legislativas. Já no seu primeiro pronunciamento no plenário Adriano Jorge anunciou sua pré-candidatura a deputado estadual pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB) e prestou contas no período em que esteve à frente da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

Leia também: Opção nas eleições? PSB confirma a filiação de Joaquim Barbosa



Como cumpridor da Lei de Responsabilidade Fiscal, João Luiz deixa prestadas as contas da secretaria de esporte junto aos órgãos públicos. “Fizemos muito com o pouco recurso que a Semjel disponibiliza. Por isso, durante a minha gestão, busquei incessantemente a parceria público-privada”, pontuou o secretário.

Outro fator marcante na gestão de João Luiz, tanto como parlamentar ou enquanto titular da Semjel é a valorização das pessoas. “Quando cheguei à Semjel percebi que muitos funcionários estavam sobrecarregados com suas atividades e conseguimos diminuir os trabalhos para, assim, dar a eles uma melhor qualidade de vida. Valorizo as pessoas, pois uma pessoa satisfeita em seu ambiente de trabalho rende mais, como profissional e cidadão de bem. Valorizarei o seu humano sempre”, disse.

Resumo de gestão



Em aproximadamente dez meses à frente da Semjel, João Luiz conseguiu realizar diversos eventos, dentre eles, o retorno da Corrida Cidade de Manaus, Primeiro Jogos Amistoso Indígena, Olimpíada da Terceira Idade, diversas reformas de Centro de Esporte e Lazer, além de entregar academias ao ar livre, as quais oportunizam a participação da comunidade em geral.

Um dos projetos deixado por João Luiz à frente da Semjel é o Incentivando Campeões, que foi implantado em 17 Centros de Esporte e Lazer (CELs), da Prefeitura de Manaus, localizados em todas as Zonas de Manaus, sendo quatro na Zona Oeste, dois na Zona Sul, um na Zona Centro-Sul, quatro na Zona Leste, três na Zona Norte e três na Zona Oeste.

João Luiz também conseguiu junto ao Governo Federal parceria para implementação do Programa de Esporte e Lazer da Cidade (Pelc).

Leia mais:

Entenda como funcionará o financiamento das campanhas eleitorais no AM

Veja vereadores em Manaus que querem ser deputados em 2019

Defesa diz que continuará a tomar medidas para revogar prisão de Lula