Dermilson Chagas defende reativação da atividade garimpeira no Madeira

Manaus - O deputado Dermilson Chagas, levou a público nesta segunda feira (9), documentos da Advocacia Geral da União (AGU) e do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), informando que o licenciamento ambiental e a fiscalização da atividade garimpeira do estado do Amazonas são de competência primária dos órgãos estaduais.

Em dezembro de 2017, o Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação civil pública, com pedido de liminar, contra o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) para que o órgão suspenda, por tempo indeterminado, as licenças concedidas para as atividades de extração de ouro no leito do rio Madeira. A área explorada pelo garimpo corresponde a mais de 37 mil hectares, na região sul do Amazonas.

Na ação, o MPF diz que o Ipaam não tem competência legal para conceder as licenças, pois a atividade está sujeita à fiscalização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), já que os impactos ambientais decorrentes da lavra de ouro ultrapassam os limites territoriais de dois estados brasileiros.

Em virtude do fato, o deputado Dermilson Chagas recebeu do Ibama e da AGU documentos direcionado ao MPF, na qual consta a ausência de interesse do órgão em associar o polo ativo da ação do MPF.

“É entendi que o licenciamento e a fiscalização de atividades garimpeiras a princípio são de competência primária do governo do estado do Amazonas. Por isso, há essa necessidade de pedir a revogação da liminar e ação civil pública do Ministério Público, por perder o seu objeto”, disse o parlamentar.

