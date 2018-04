Telefone da Comasa deverá constar nas faturas da Manaus Ambiental

Manaus - O Projeto de Lei (PL) nº 061/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do número do telefone da Comissão de Água e Saneamento (Comasa), na fatura mensal da concessionária Manaus Ambiental, foi deliberado no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta segunda-feira (9). A proposta, de autoria do vereador David Reis (PV), seguiu para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

“Para aumentar o poder de fiscalização e atuação da Comasa apresentei este projeto de lei obrigando a empresa Manaus Ambiental a inserir em todas as contas de água o telefone de contato da comissão para que a população tenha acesso”, destacou David Reis.

Leia também: Entenda como funcionará o financiamento das campanhas eleitorais no AM

A justificativa do projeto visa receber e apurar denúncias relacionadas à questão de abastecimento de água da rede de esgoto e de saneamento básico, como também colaborar com ações da agência reguladora de serviços públicos. Pois é também de competência da Comasa fiscalizar tais serviços, além encaminhá-los aos órgãos competentes.

De acordo com o parlamentar, o PL possibilita ao cidadão mais um meio de realizar denúncias aos problemas vivenciados diariamente. “São muitos os problemas enfrentados pela população da cidade de Manaus. Portanto, a divulgação do contato direto do nosso telefone nas faturas de água mensal das pessoas, irá amparar aqueles que precisam de algum tipo de auxilio e que a comissão pode ajudar”, reforçou o vereador.

Para David Reis, a proposta irá beneficiar todos os cidadãos e trará mais agilidade em vários casos, além de trazer mais qualidade de vida aos usuários.

Leia mais:

Veja vereadores em Manaus que querem ser deputados em 2019

Opção nas eleições? PSB confirma a filiação de Joaquim Barbosa

Defesa diz que continuará a tomar medidas para revogar prisão de Lula