Ódio e intolerância tomaram conta do país

Áudios que circularam em aplicativos de mensagens no domingo (8) mostram pessoas não identificadas dizendo ao piloto que transportou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para Curitiba, no sábado (7), frases como “manda este lixo janela abaixo” e “leva e não traz nunca mais”.

A primeira delas, narra um trecho do áudio supostamente entre o piloto do avião PR-AAC, que levou o ex-presidente e uma pessoa ainda não identificada.

Enquanto piloto fala sobre embarque, a outra pessoa diz: “Leva e não traz nunca mais!”

Deu no JB

Dois veículos de imprensa, o portal R7 e o “jornal do Brasil”, confirmaram junto à Força Aérea Brasileira que as mensagens foram realmente gravadas no voo.

As matérias foram publicadas neste domingo.

FAB confirma

Por meio de nota, a FAB (Força Aérea Brasileira) confirmou que a conversa ocorreu instantes antes da decolagem da aeronave que levava o ex-presidente e que a frase não foi dita por um controlador da torre.

No entanto, a FAB não soube informar se tratava-se de um piloto.

De bubuia

Quando jantava com sua mulher no restaurante Barolo, na noite de sábado, o deputado federal Átila Lins foi surpreendido com a pergunta de um jornalista.

Deputado, o senhor anda sumido. Por quê?

— Ah, meu amigo, o quadro político anda muito tumultuado. É muita confusão neste país. Quando é assim, meu irmão Belão (Belarmino Lins, deputado estadual), aconselha que é melhor ficar de bubuia. E só boiar quando as coisas acalmarem!

Velha raposa

Considerado a “raposa felpuda” da política baré, Átila Lins mudou de partido novamente.

Desta vez ele foi para o Partido Progressista (PP) de Chiquinho e Rebecca Garcia.

— O senhor já muda de partido, hein? Já mudou umas oito vezes, não é mesmo deputado?- cutucou o jornalista.

— Alto lá, meu caro! Oito vezes não, apenas cinco. Vai contando: Arena, PDS, PFL, DEM, PMDB, PSD e agora PP.

— Então, sete partidos!

— Nada disso, cinco. Arena e PDS são o mesmo partido. Assim como PFL e DEM também são o mesmo. Logo, cinco!

Jogo de cintura

O jornalista cutucou de novo. Mas o jogo de cintura é uma das características do experiente Átila.

— E por que o senhor mudou de novo?

— Ora, meu irmão, eu tenho 19 prefeitos que me apoiam. Como iria levá-los ao governador Amazonino (PDT) para revindicarem obras para seus municípios se estou com o Omar?

Com gregos e troianos

Dito isso, continuou a explicação:

— Se ficasse com o Omar, o Amazonino romperia comigo. Se corresse para o MDB do Eduardo Braga, aí quem romperia comigo seria o Omar. Se retornasse pro DEM, aí o Tere me virava as costas. Então, fui para o PP do Chiquinho e ninguém ficou com raiva!

Emendas 1

Quatro emendas impositivas de autoria do deputado Serafim Corrêa (PSB), destinadas à Prefeitura de Parintins, foram aprovadas pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Juntas elas somam pouco mais de R$ 1 milhão,

Emendas 2

A primeira destina R$ 500 mil para complementar a construção de uma escola municipal. A segunda garante R$ 350 mil para uma feira coberta e outras duas de R$ 100 mil, cada, para a escola de Arte do Boi-Bumbá Caprichoso, e o Instituto Boi-Bumbá Garantido.