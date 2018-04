Vereador em Manaus repudia ato de violência contra jornalistas

Manaus - O vereador Professor Samuel (PHS) usou a tribuna da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta segunda-feira (9), para prestar solidariedade aos jornalistas e profissionais da comunicação que foram agredidos e ofendidos com palavras de baixo calão, durante a cobertura da prisão do ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, no último sábado em São Paulo. O parlamentar apresentou moção de repúdio contra as intolerâncias e desrespeitos sofridos pelos profissionais.

O parlamentar considerou as agressões um verdadeiro ato de covardia contra os jornalistas. O episódio teve inicio na última quinta-feira, 5, e diversos casos de agressões e hostilidade contra a imprensa foram registrados pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). “Quero registrar minha solidariedade com os profissionais que foram vítimas dos ataques e desrespeitos. Espero que todos os fatos sejam investigados e os agressores sejam punidos com base na lei”, disse Samuel.

Ainda em pronunciamento, professor Samuel ressaltou sobre a liberdade de imprensa e o direito à informação. “Não podemos permitir o desrespeito desses agressores que espalham a violência no país e atingem a honra de profissionais que levam informações aos cidadãos. Hoje protocolei moção de repúdio contra esses atos de intolerância e desrespeito aos jornalistas”, finalizou o vereador.

