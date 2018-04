Eleição para reitor e vice-reitor da UEA acontece nesta quarta-feira

Manaus - Técnicos-administrativos, professores e alunos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) irão às urnas nesta quarta-feira (11) para escolher o reitor e o vice-reitor que irão comandar a instituição no período de 2018 a 2022. Conforme o edital 01/2018, a votação inicia 9h e encerra às 20h, com resultado parcial previsto para o mesmo dia.

Este pleito conta com apoio do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), que além de treinamento, disponibilizou 38 urnas eletrônicas para a capital e maiores centros do interior. A votação ocorrerá na Reitoria, nas cinco Escolas Superiores de Manaus, nos seis centros de Estudos Superiores e nos 13 Núcleos de Estudos Superiores, totalizando 25 colégios eleitorais.

Nesta eleição, três chapas participam da disputa: Cleinaldo Costa e Cleto Leal (Chapa 14); Ricardo Serudo e Carlossandro Albuquerque (Chapa 17) e Lúcia Puga e Raimundo Barradas (Chapa 23).

De acordo com o edital, estão aptos a votar professores dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade, técnicos administrativos efetivos, temporários, comissionados e procuradores jurídicos, além de acadêmicos de graduação e de pós-graduação, regularmente matriculados neste semestre. A distribuição ocorre da seguinte forma: 22.981 alunos, 1078 professores e 639 técnicos-administrativos.

Apuração e resultado das eleições

A apuração dos votos ocorre nesta quarta-feira (11/04), às 20h, logo após o término da votação, e a previsão da divulgação parcial será no mesmo dia. A Comissão Eleitoral Geral informa que a apuração dos votos será transmitida em tempo real via Sistema Presencial de Ensino Mediado por Tecnologia (IPTV) para os municípios e também poderá ser acompanhada no Auditório da Reitoria da UEA, localizada na avenida Djalma Batista, Nº. 3578, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

A divulgação do resultado geral da eleição para reitor e vice-reitor da UEA será na sexta-feira (13).

