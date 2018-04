Salário de ministro

O governador do Amazonas determinou que a partir de agora os secretários de Estado receberão um abono salarial de R$ 14 mil | Foto: Malika





O governador do Amazonas determinou que a partir de agora os secretários de Estado receberão um abono salarial de R$ 14 mil, que somando com o salário de R$ 13,5 mil chegará a uma remuneração mensal de R$ 27,5 mil.

Para secretários-executivos e chefes de autarquias o “mimo” será de R$ 11.675. Já os secretários-executivos adjuntos embolsarão R$ 10.250. Por conta disso, os caras andam exibindo um sorriso que vai de ponta a ponta da orelha.

Que nem na corte

Para ser ter uma ideia, isso equivale ao salário de um ministro que ganha cerca de R$ 30 mil.

Se pode em Brasília, por que não no Amazonas?

Deu no diário

O decreto nº 38.853, de 9 de abril de 2018, com o supersalário, foi publicado na edição de segunda-feira (9) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Vale quanto pesa

Para conceder o benefício, o governador alega que a atual remuneração não condiz com o volume de trabalho dos secretários.

E muito menos ao grau de responsabilidade imposto ao cargo.

Anomalia

Para o chefe do Executivo, isso corrige o que chamou de anomalia em relação aos vencimentos de juízes estaduais e membros do Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado.

Atropelados

O deputado Serafim Corrêa (PSB) foi o primeiro a alfinetar o supersalário dos secretários.

Para ele, a ação silenciosa do governador atropela o Poder Legislativo e fere a Constituição Federal.

— Claramente, o governador está querendo atropelar o Poder Legislativo. Esse é um descumprimento claro da Constituição da República – disparou Sarafa.



David ou Golias?

A senadora Vanessa Grazziotin visitou, no último domingo, o Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus, ao lado do deputado e pré-candidato a governador David Almeida (PSB), que é morador do bairro.

“Tamo” junto

A aproximação pode ser um prenúncio de que PC do B e PSB andarão juntos nas eleições deste ano.

Farinha separada

A filiação do vereador Marcel Alexandre no Partido Humanista da Solidariedade (PHS) põe fim a uma aliança de anos da Igreja da Restauração, da qual Marcel é apóstolo, com o senador Eduardo Braga.

Vai de Omar

Isso porque o PHS deve marchar ao lado de Omar Aziz nas eleições e ao que tudo indica, Braga irá compor com Amazonino.

Em nome da fé

Vale lembrar que a Igreja da Restauração, presidida por Renê Terra Nova, tem forte influência na política local e sempre garante votos expressivos aos candidatos que apoia.

Vereador pilantra

O ex-vereador Edmilson Carneiro Neto foi preso por aplicar golpes financeiros em aposentados do município de Iranduba.

Com o golpe, o ex-parlamentar faturava, em média, R$ 200 mil por mês com a prática ilícita.

Enganava aposentados

O golpista realizava saques e empréstimos, utilizando documentos de aposentados vítimas do golpe.

As investigações que levaram Edmilson à cadeia foram feitas por agentes do 13º e 14º Distritos Integrados de Polícia (DIPs).