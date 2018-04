Imprensa repercute fala de Arthur Neto sobre Lula

Arthur Virgílio Neto foi um dos poucos adversários que não enterrou mais uma faca nas costas de Lula. | Foto: Malika





Continua repercutindo na mídia nacional, o gesto de respeito, sensibilidade e generosidade do prefeito de Arthur Virgílio Neto (PSDB), um dos poucos adversários que não enterrou mais uma faca nas costas de Lula, como muitos que foram aliados no passado o fizeram.

O prefeito de Manaus e ex-líder do PSDB no Senado durante o governo Lula, chorou ao comentar a prisão do ex-presidente petista durante evento estadual do PSDB no Amazonas nesta segunda-feira (9). O tucano se emocionou após uma pergunta da reportagem. Arthur disse que “dói” ver o maior líder sindical da América Latina com o histórico de “retidão e coragem” terminar condenado e preso por corrupção.

— Tenho muita tristeza de ver aquela pessoa que teve um passado tão bonito, tão brilhante, que foi o maior líder sindical que a América Latina já produziu e essa pessoa ser condenada por uma coisa… por corrupção. Eu lamento muito.

Lula foi preso no último sábado (7) e está cumprindo pena em Curitiba.

Não apaga a história

Virgílio disse que gostaria que a história de Lula tivesse outro final. Porque ele representa muita coisa para muita gente.

— Adversário, sim. Me tratou como inimigo, foi extremamente desleal comigo na minha eleição de 2010. Mas nada disso apaga o que conheço da história dele, o que eu sei que ele fez –, declarou o tucano.

Carrega essa dor

Arthur disse ainda que carrega um pouco essa dor de ver que uma pessoa com toda aquela coragem, com todo o passado de retidão, cair nessa armadilha,nessa tentação.

Ao final da gravação da opinião dele sobre a prisão do ex-presidente, Arthur deixou escorrer lágrimas e disse:

— Dói. Você me emocionou com essa pergunta –, afirmou à reportagem.

“Mimo” sai caro

O “mimo” que o governador Amazonino Mendes (PDT) fez aos secretários, com um abono salarial mensal de R$ 14 mil, que dobra a remuneração de R$ 13,5 mil para R$ 27,5 mil, divulgado por meio do decreto n° 38.853, no último dia 9 de abril, pode ser barrado pelos deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Inconstitucional

O deputado Serafim Corrêa (PSB), nesta quarta-feira (11), explicou que o ato é inconstitucional e sujeito a improbidade administrativa, conforme está descrito no artigo 37º, inciso X, da Constituição Federal.

Acima da lei

“Reajuste e aumento de remuneração, o que está relacionado a subsídio, salário ou abono, só pode ser concedido por meio de lei específica”, diz a legislação.

— Como o Executivo extrapolou, o Legislativo pode sustar o ato que foi além da lei –, avisou Sarafa.

Zé 13 ataca

O deputado José Ricardo (PT) está ingressando com decreto legislativo, em regime de urgência, para cancelar esse atual decreto estadual.

Agora tem dinheiro

Zé disse que se forem somados somente os abonos aos secretários de Estado, a bolada chega a R$ 4 milhões até o final do ano.

— Recentemente, vimos professores, policiais civis e militares e profissionais da saúde pedindo reajuste salarial, para alguns casos, atrasado há quatro anos, e a desculpa do governo é que não havia dinheiro.

Foro privilegiado

O deputado Luiz Castro (Rede) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã desta quarta-feira (11), para se posicionar favorável ao fim do foro privilegiado e pela manutenção do cumprimento de pena após a condenação em segunda instância.