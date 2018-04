Amazonino perde força na Aleam: 5 deputados podem deixar base aliada

Manaus - No momento em que pré-candidatos e legendas começam a pensar em alianças que serão oficializadas em agosto, nas convenções partidárias, a base aliada ao governador Amazonino Mendes (PDT) na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) perde cinco deputados estaduais em apenas um dia. O primeiro a comunicar a saída foi o parlamentar Carlos Alberto (PRB), que agora se classifica, como independente.

Os demais, são Josué Neto, Ricardo Nicolau, Mário Bastos e Sidney Leite, todos do PSD, sigla do senador Omar Aziz, apontado como pré-candidato ao governo do Amazonas.Ao justificar a saída, Carlos Alberto - que é pastor há mais de duas décadas e também atua como ouvidor/corregedor e presidente da Comissão de Proteção e Defesa das Crianças, Adolescentes e Jovens da Casa - afirmou que se sente honrado por ter feito parte do grupo, mas que agora, por respeito ao povo, continuará exercendo o mandato parlamentar independente da oposição e da base governista.

"A minha decisão é voltada para uma finalidade, que é buscar melhores condições ao povo do Amazonas. Continuarei lutando por um Estado com mais, saúde, segurança e educação", disse o parlamentar.

Até o momento, seis deputados compõem o bloco de oposição: José Ricardo (PT), Platiny Soares (PSB), Serafim Corrêa (PSB), Abdala Fraxe (Podemos), Cabo Maciel (PR) e Luiz Castro (Rede). A base aliada conta com oito parlamentares: Belarmino Lins (Pros), Adjuto Afonso (PDT), Dermilson Chagas (PP), Augusto Ferraz (DEM), Dr. Gomes (PRP), Orlando Cidade (PV), Vicente Lopes (Solidariedade) e Wanderley Dallas (Solidariedade).

Carlos Alberto, que ocupa o cargo de presidente estadual do PRB, também comentou sobre o futuro político da legenda. De acordo com ele, o partido deve anunciar ao lado de quem deve marchar ainda neste final de semana.

Questionado sobre uma possível aliança com o deputado David Almeida (PSB), que visa o cargo de governador nas eleições, o parlamentar elogiou o colega, mas foi pontual.

“David Almeida é inteligente, mas não há compromisso”, declarou. Ele afirmou, ainda, ter percebido que pode apresentar melhor rendimento se não tiver compromisso com grupos e que essa liberdade lhe dará mais condições de agir a favor do povo, que é sua preocupação maior.

Na contramão de colegas petistas que adotaram "Lula" em seus nomes parlamentares, como forma de protesto à condenação e prisão do ex-presidente Lula, ocorrida no último sábado (7), o deputado estadual Sinésio Campos (PT) não deve aderir ao movimento.

Apesar da decisão, o parlamentar explica que a ideia não se estende apenas aos políticos. “O movimento não é para mudar nosso nome. A ideia é que, além dos parlamentares, militantes, simpatizantes e apoiadores acrescentem ‘Lula’ como forma de solidariedade ao ex-presidente e manifestação contra a sua prisão”, explicou.

