Presidenciáveis visitam Manaus nos dias 20, 21 e 22 de abril

Nesta semana e na próxima, Manaus receberá três pré-candidatos à presidência da república. A deputada federal Manuela D’Ávila (PC do B) desembarca na capital do Amazonas na sexta-feira (20), onde participa de um seminário que debaterá a sustentabilidade da Amazônia e lança seu nome ao Palácio do Planalto, em evento na Assembleia Legislativa do Amazonas. No sábado, a gaúcha visita o encontro das águas e faz reuniões com a militância do partido.

A ex-ministra Marina Silva (Rede) também vem à cidade, onde lança pré-candidatura aos correligionários no sábado (21).

No domingo (22), quem estará por aqui é o polêmico Levy Fidelix (PRTB). Ele reunirá com membros de sua sigla para definir nomes para concorrer ao governo do Amazonas e senado.

Já passaram aqui

Antes deles, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) esteve no Amazonas em dezembro, e João Amoedo (Novo) visitou o Estado no início de março.

Em busca de votos

Não é para menos a presença de presidenciáveis no Estado. Com Lula possivelmente fora da corrida presidencial, todos querem um “respingo” de votos do ex-presidente, que sempre foi o mais votado no Amazonas. São nada mais nada menos que 2.396.668 de eleitores.

Bolsonaro chateado

O presidenciável Jair Bolsonaro ficou furioso com a publicação, em portais de notícias Brasil a fora, de uma matéria afirmando que ele havia sido internado em um hospital no Rio. O sempre polêmico candidato, usou o Twitter para desabafar.

- Mais um boçal fakenews! Estou em casa muito tranquilo e me sentindo bem como nunca! A que ponto chegará o descompromisso do jornalismo com a verdade?

Platiny sem rumo

Conversa num grupo de jovens intelectuais de Manaus sobre a saída relâmpago do deputado estadual Platiny Soares do PSL para o PSB.

- Vejam como é política em nosso Estado. O Platiny, em menos de uma semana, deixa um partido de direita, de víeis liberal econômico, para o Partido Socialista Brasileiro. Ideologia política não é forte dele.

Mudanças sem oficialização

Fontes de dentro da Assembleia Legislativa do Amazonas dão conta de que o mistério envolvendo as trocas de partido dos deputados é tão grande, que à Mesa Diretora não foi informada da mudança partidária da maioria dos parlamentares.

Ninguém sabe

A coluna entrou em contato para saber, por exemplo, para que sigla migrou Vicente Lopes. O deputado não respondeu, e a assessoria do parlamentar disse que nem eles ainda haviam sido informados. Rumores dizem que ele foi para o Partido Verde.