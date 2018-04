Ministro Conalgo fala sobre concurso da Suframa e melhorias no CBA

| Autor: Reprodução Facebook

Manaus -"Fiz hoje uma reunião com o novo ministro do Planejamento, Esteves Conalgo, e toda sua equipe para falar sobre a convocação de aprovados em vários concursos como os da Suframa, INSS e MAPA. Estou acompanhando de perto esse assunto", anuncia o deputado federal do Amazonas, Pauderney Avelino (DEM), em vídeo divulgado nas suas redes sociais na segunda-feira (16).

O deputado conseguiu o comprometimento do também amazonense e recém-empossado ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Conalgo, durante reunião técnica realizada em Brasília, onde os principais assuntos foram os 45 candidatos aprovados, excedentes do concurso de 2014 da Superintendência da Zona Franca de Manaus, além da transformação jurídica do Centro de Biotecnologia da Amazônia.

"Estamos aqui com toda a equipe montada para analisar os concursados da Suframa, os 45 excedentes e também vamos analisar com muito carinho a situação do CBA, a transformação dele em Organização Social para que ele se torne uma instituição cada vez mais forte", disse o ministro.



Sobre o segundo tópico tratado na reunião - o CBA - tem como base especialmente a publicação recente do próprio Ministério do Planejamento de um normativo que dispõe sobre as regras de qualificação das Organizações Sociais (OS) do Executivo Federal e pelo qual se definem os requisitos para exercer a gestão compartilhada de atividades que não são finalísticas do Estado e que deve facilitar o processo de concessão de personalidade jurídica para o CBA como uma OS.

"Outro assunto que levei ao ministro foi o Centro de Biotecnologia do Amazonas (CBA). Sempre incentivei a educação e essa é uma pauta importante, não só para o nosso Estado, como para o país", diz o deputado federal.

