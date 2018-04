Ex-secretária de infraestrutura do AM é presa por desvio de milhões

Manaus – O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) e a Polícia Civil do Amazonas deflagram, nesta quarta-feira (18), a operação "Concreto Armado", que visa o combate ao desvio de verbas e fraudes em licitações.

Segundo o MPE, 21 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão da ex-secretaria foram cumpridos, além de um pedido de prisão temporária da ex-secretária de infraestrutura do Estado por envolvimento em crimes de superfaturamento de obras.

O MPE explicou que a investigação é organizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que aponta um esquema de corrupção que utilizava licitações fraudulentas e contratos superfaturados direcionados a realização de obras por secretarias do Governo do Estado, no período de 2009 a 2015. Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em empresas e residências em Manaus e Florianópolis.



A ex-secretária de infraestrutura do Estado, Waldívia Alencar, foi presa, na manhã desta quarta-feira (18), na residência onde mora, em um condomínio de luxo, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul. Ela é apontada como a principal suspeita no esquema de licitações fraudulentas e superfaturamento de obras.

