Na Aleam, Sabá Reis anuncia que pedirá impeachment de Amazonino

Manaus - Oposição ao Governo do Amazonas, o deputado estadual Sabá Reis (PR) pediu, na manhã desta quarta-feira (18), durante discurso no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o impeachment de Amazonino Mendes, que comanda o Estado em um mandato tampão após as eleições suplementares de 2017.

De acordo com Reis, em viagens para o exterior o governador não respeita a constituição estadual e não presta conta com a Aleam. Além disso, reformas administrativas e aumento de salários secretários estaduais, por meio de decretos, também, conforme apontou o deputado estadual, são inconstitucionais.

O deputado defende que Amazonino, durante viagens com duração de mais de 15 dias, deve prestar conta com a Aleam, apresentando um relatório de tudo que foi feito durante o tempo em que esteve fora, o que não vem acontecendo.

Segundo o deputado, a lei determina que o governador e o vice, ao retornar de viagens internacionais, apresentem à Aleam um relatório dos compromissos que foram firmados. “Isso não aconteceu. O Governador não deu a mínima para casa legislativa”, salienta.

Sabá diz que, extraoficialmente, a Aleam tomou conhecimento que o governador já está novamente nos Estados Unidos, supostamente para tratativas sobre segurança pública com o ex-prefeito de Nova York, Rudolfo Giulianne.

“Esse encontro é mentira. O governador está, na verdade, tentando vender para empresas americanas a Companhia de Gás do Amazonas (Cigás). É isso que ele foi fazer, não tem nada a ver com segurança”, afirmou o parlamentar parintinense.

Além desse fato grave, Sabá Reis enumerou decretos governamentais que foram editados por Amazonino ignorando por completo a Aleam, o que contraria a Constituição. Por fim, Sabá Reis destaca que o documento, com o pedido de impeachment do governador, está sendo finalizado pelo deputado e deve ser protocolado na Aleam até as 11h desta quarta.

Por telefone, o secretário de comunicação do Governo, Célio Júnior, informou ao Em Tempo que não tinha conhecimento sobre o pedido e só divulgaria um posicionamento quando o pedido fosse protocolado.

