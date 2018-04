Presa por desvio de milhões no AM, ex-secretária de Estado deixa IML

Manaus - A ex-secretária de Infraestrutura do Governo, Waldívia Alencar, foi presa temporariamente na manhã desta quarta-feira (18). Ela passou, por volta das 10h, pelo Instituto Médico Legal (IML), onde foi submetida a exames de corpo de delito, procedimento normal para presos.

Waldívia é alvo da operação "Concreto Armado’, deflagrada durante a madrugada e manhã desta quarta pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual do Amazonas (MPE-AM). As investigações apontam que a ex-secretária enriqueceu, após passar por três governos, incluindo a gestão de José Melo.



Ela é a principal suspeita em um esquema milionário de fraudes no Governo do Estado | Foto: Marcio Melo

O MPE investiga que Waldívia e os familiares acumularam 23 imóveis, que somados estão avaliados em mais de R$ 11 milhões. O número de imóveis, no entanto, pode chegar a 40, segundo planilhas encontradas com a ex-secretária.

O Gaeco do Estado informou que a operação Concreto Armado mira uma suposta organização criminosa que se instalou na Secretaria de infraestrutura do Estado no período em que Waldívia foi secretária e, durante esse período, realizou diversas licitações fraudulentas e superfaturou diversas obras do Governo do Estado.

O Tribunal de Contas do Estado dá conta da não execução de obras e de superfaturamentos de contratos em valores que chegam, aproximadamente, R$ 25 milhões.

