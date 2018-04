Sem pagar fiança, José Melo e Edilene Gomes continuam presos

Manaus - Até o fim da manhã desta quarta-feira (18), o ex-governador José Melo (Pros) e a ex-primeira-dama Edilene Gomes continuavam presos nos Centros de Detenção Provisória Masculino e Femino (CDPM) e (CDPF), respectivamente, no km 8 da BR-174, segundo informou a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). O casal ainda não teria efetuado o pagamento da fiança, solicitada pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília.

Ao conceder parcialmente o habeas corpus em favor do ex-governador e da ex-primeira-dama, na tarde dessa quarta-feira (17), o TRF-1 decidiu que o casal só poderá deixar a prisão mediante o pagamento de fiança no valor de 400 salários mínimos, 200 para cada um, o que equivale R$ 381,6 mil.

Além do pagamento da fiança, Melo e Edilene terão que usar tornozeleira eletrônica. Com os bens bloqueados pela justiça, a defesa enfrenta dificuldades para conseguir o valor da fiança. Os advogados buscam um bem patrimonial, que possa ser apresentado judicialmente como garantia da fiança.



Leia também: José Melo e Edilene deixam cadeia para cumprir prisão domiciliar

Após ser liberado, o ex-governador permanecerá em casa, mas com limitações quanto ao uso de uso de telefone celular e contato com outros investigados.

Prisão

José Melo teve a prisão temporária decretada no dia 21 de dezembro, após a Polícia Federal deflagrar a segunda fase da operação “Maus Caminhos”, denominada “Custo Político”, por desvios de verbas da saúde do Amazonas. Na ocasião, a ex-primeira-dama chegou a ser ouvida na sede da PF.

Melo ficou preso por seis dias, até que recebeu alvará de soltura após uma audiência de custódia. No dia 31 de dezembro, ele voltou a ser preso, após a Justiça acatar pedido do Ministério Público Federal (MPF). A prisão temporária do ex-governador foi convertida em preventiva no dia 4 de janeiro, mesma data em que Edilene Oliveira foi detida por suspeita de tentar obstruir provas.

Cassação

Em 25 de janeiro de 2016, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) cassou os mandatos de José Melo e Henrique Oliveira em razão da acusação de compra de votos. À época, governador e vice também foram multados em R$ 51 mil e R$ 30 mil, respectivamente.

A denúncia foi apresentada pela coligação “Renovação e Experiência”, do senador Eduardo Braga (PMDB). O caso foi para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que confirmou, no dia 4 de maio, por 5 votos a 2, a cassação do mandato do governador do Amazonas por compra de votos nas eleições de 2014, quando foi reeleito no segundo turno com 55,5% dos votos.

No TSE, os votos pela cassação partiram dos ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Herman Benjamin, Admar Gonzaga e Rosa Weber. Votaram a favor da manutenção do governador no cargo os ministros Napoleão Nunes, relator do processo, e a ministra Luciana Lóssio.

Edição: Mara Magalhães

Leia mais:

Melo reclama da demora no julgamento de habeas corpus

José Melo é solto na surdina e gera revolta em familiares de presos

José Melo pode sair da prisão para passar Réveillon em casa