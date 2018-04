CNJ suspende eleição para corregedor-geral do TJAM

No cargo, estava o desembargador Lafayette Júnior como novo corregedor para o biênio 2018/2020 | Foto: Divulgação/ TJAM

Manaus - Uma liminar do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) emitida nesta quinta-feira (18) suspendeu a eleição para o cargo de corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), ocorrida em Março deste ano. Na ocasião, o desembargador Lafayette Vieira Júnior foi eleito para ocupar o cargo no biênio 2018/2020.

A medida foi assinada pela conselheira Iracema Vale, relatora do caso, atendendo a um pedido feito pelos desembargadores Mauro Bessa, Cláudio Roessing e Paulo César Caminha.

De acordo com os três desembargadores, que também disputavam o cargo, no dia da votação, foram surpreendidos com a apresentação de cédula na qual constavam, como elegíveis, todos os desembargadores inscritos para concorrer ao referido cargo, em um total de seis, sendo Domingos Jorge Chalub Pereira, Paulo César Caminha e Lima, João Mauro Bessa, Cláudio César Ramalheira Roessing, Wellington José de Araújo e Lafayette Carneiro Vieira Júnior.

Os desembargadores, que moveram a ação, alegaram que o cargo deveria ser ocupado apenas por magistrados mais antigos e Lafayatte Júnior é considerado o “mais moderno” da turma.

Antes de tomar sua decisão, a conselheira pediu esclarecimentos ao TJAM . Em resposta, o presidente Flávio Pascarelli alegou que a intenção dos requerentes seria “ocupar o cargo de corregedor-geral, prestigiando seus interesses privados em clara violação ao princípio da moralidade administrativa”. Ele sustentou, ainda, que não há consenso de que o artigo 102 da Loman esteja em acordo com a Constituição Federal.

Nota

Por meio de nota, o Tribunal de Justiça do Amazonas informou que respeita e cumprirá qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

