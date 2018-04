Adail Filho é investigado por improbidade administrativa pelo MPE-AM

Coari - O prefeito de Coari (a 362 km de Manaus), Adail Pinheiro Filho, vai ser investigado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), por improbidade administrativa após negar acesso à informações públicas de sua gestão. Na última sexta-feira (13), o MPE-AM recomendou que o município atualizasse o portal da transparência, o que não ocorreu. O promotor de Justiça Weslei Machado decidiu, nesta quarta-feira (18), pelo ajuizamento da ação.

De acordo com o promotor, em documento publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPE-AM, a negativa de acesso à informação pública, configura em improbidade administrativa. "O Inquérito Civil tem como objetivo apurar a prática de improbidade em rezão da afronta ao princípio ao princípio da publicidade; da negativa de acesso a informações públicas e/ou de caráter público", explicou o membro do MPE-AM.

Ainda segundo o promotor, ainda é possível se utilizar da notícia de existência de ilícitos e vícios nos procedimentos licitatórios e nos processos de dispensa de licitação realizados pela Prefeitura Municipal de Coari, especialmente àqueles relacionados à locação de veículos pesados, à locação de ambulância, à contratação de serviços de sonorização de eventos, à dispensa indevida de licitação para a contratação de gêneros alimentícios e de materiais de limpeza, à aquisição de álbum de multimídia do Corpo Humanos.

Resposta

O prefeito foi procurado pela equipe de reportagem do EM TEMPO e recebeu a resposta, por meio da assessoria de Adail, de que ele não irá se pronunciar sobre o assunto.

