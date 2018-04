Manaus recebe três presidenciáveis neste fim de semana

Manaus - Capital do maior estado do país e com 1.306.208 eleitores, Manaus entrou na rota de visita dos pré-candidatos à presidência que vêm aqui lançar seus nomes e conquistar visibilidade na disputa. É o caso de Levy Fidélix (PRTB), que desembarcou na capital do Amazonas na quinta-feira (19) e fica até domingo (22) cumprindo agenda política. Além dele, Manuela D’Ávila (Pc do B) e Marina Silva (Rede) também participam de atividades em Manaus neste fim de semana.



O primeiro compromisso de Fidélix na capital amazonense foi um jantar com empresários. Nesta sexta-feira (20), ele deve conceder entrevistas a emissoras de rádio e televisão a fim de divulgar sua candidatura. No sábado (21), o brigadeiro Átila Maia, pré-candidato ao senado de Brasília, se junta a Levy no evento de lançamento de candidatura e dos nomes que irão disputar vagas ao Senado, bem como deputados federal e estadual. O evento acontecerá no Flat Adrianópolis, localizado na Rua Salvador, nº 195, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.

Leia também: Presidenciáveis visitam Manaus nos dias 20, 21 e 22 de abril

Representante de centro-direita, Levy Fidélix tem, também, vai conversar com o pré-candidato ao Governo do Estado, o apresentador de TV Wilson Lima (PSC), sobre uma possível coligação. “O PRTB teria papel de protagonista nessa composição de chapa”, disse o presidente estadual da sigla, Fred Melo.

Manuela D'Ávila

A deputada federal gaúcha participa, na manhã desta sexta-feira (20), do seminário “Desafios para uma Amazônia Sustentável”, promovido pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e, às 19h, realiza ato de lançamento de sua candidatura na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Marina Silva

A ex-senadora Marina Silva estará em Manaus neste sábado (21), para participar do ato político de lançamento das pré-candidaturas da Rede no Amazonas. A programação inicia às 9h, na Aleam, onde também serão apresentadas as pré-candidaturas do deputado estadual Luiz Castro a Senador da República e de Junior Brasil a governador do Amazonas, rumo às eleições de outubro.

O partido anunciará ainda seus 28 pré-candidatos a deputado estadual e 8 pré-candidatos a deputado federal, dentre os quais, 11 são mulheres.

O ato político reunirá militantes, lideranças populares, indígenas e ativistas das causas socioambientais, em apoio às pré-candidaturas que disputarão o pleito de outubro.

Rocha virá em maio

O próximo presidenciável a desembarcar em Manaus é Flávio Rocha (PRB). Ele virá à cidade no dia 25 de maio. O pré-candidato à presidência e dono da loja de departamento Riachuelo participará de um ato de lançamento da sua candidatura. Ele deve, ainda, realizar debates com empresários do Polo Industrial de Manaus e ouvir reivindicações da categoria. A assessoria do candidato não divulgou a agenda completa da sua visita.

