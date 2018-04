Deputados questionam contratação de consultoria americana na segurança

Amazonino contratou a consultoria de Giuliani Rudolph Giuliani, para elaborar um plano de segurança para o Amazonas | Foto: AP PHOTO

Manaus - Os deputados Sabá Reis (PR) e David Almeida (PSB) contestaram nessa quinta-feira (19), durante sessão plenária na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a contratação, por parte do governo do Estado, da consultoria Giuliani Security & Safety, do ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, para elaborar um plano de segurança para o Amazonas. A estratégia adotada na cidade norte-americana reduziu em 60% os índices de violência durante a implantação do programa “Tolerância Zero”, no período de 1994 a 2002.



De acordo com os parlamentares, a parceria não terá êxito, uma vez que as leis que vigoram naquele país são diferentes das praticadas no Brasil. Na avaliação do presidente da Aleam, David Almeida, a medida é incoerente.

“Quanto dinheiro público desperdiçado para tirar foto com Giuliani e vender uma falsa imagem de que agora, a segurança das nossas famílias vai melhorar. Por que outros Estados onde o problema com a violência é maior, como Rio de Janeiro e Ceará, não foram à Nova York conversar com Giuliani? Porque é outra realidade, não vai ter resultado”, afirmou.

Sabá foi mais incisivo e classificou “como uma farsa” o encontro de Amazonino Mendes com Rudolph Giuliani. O parlamentar encaminhou requerimento à Mesa Diretora da Assembleia convocando para a próxima quinta-feira (26), o secretário de segurança pública do Estado, Tenente-coronel Anezio Brito de Paiva, e o delegado geral de Polícia, Mariolino Brito, para irem à Aleam apresentarem explicações detalhadas a respeito do que foi tratado pelo governador na reunião nos EUA.

“Em que consiste esse protocolo de intenções? Qual a modalidade licitatória? Qual o valor global que vai ser desembolsado para isso? Quem integrou a comitiva do governo que foi a Nova York? Em que aeronave foi feito o translado, qual o custo por tripulante e qual o plano de voo? O governo fez também consulta em outro lugar ou empresa? Essa são algumas coisas que precisamos saber”, falou o deputado.

Consultoria

Após conseguir reduzir em 60% os índices de violência na cidade de Nova York com a implementação do programa “Tolerância Zero”, e ser escolhido pela Revista Time como a pessoa do ano de 2001, em reconhecimento à sua liderança na cidade após os ataques terroristas de 11 de setembro, Rudolph Giuliani fundou Giuliani Security & Safety, que presta serviços de segurança, investigação e gerenciamento de crise para corporações, indivíduos e governos.

Segundo o líder do governo na Assembleia, deputado Dermilson Chagas (PP), a contratação da empresa visa coibir o crescimento da criminalidade no Amazonas. “Se formos ver o que acontece no Rio de Janeiro, por exemplo, a polícia diuturnamente sai para combater a marginalidade e agora com a intervenção das forças armadas. Porém, ainda há reclamação constante da população dizendo que o problema não está sendo resolvido. O governador Amazonino foi em busca de uma solução para que o Estado não chegue nesse nível”, disse.

Sem dinheiro para fiança, defesa de Melo entrará com recurso no STJ