Após liminar, Waldívia Alencar deve ser solta nesta segunda-feira

Manaus - O juiz Glen Paulain Machado, da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) concedeu, na tarde de sábado (21), uma liminar de soltura para a ex-secretária de infraestrutura do Estado, Waldívia Alencar. Presa na última quarta (18), durante a operação do Ministério Público do Estado (MPE-AM), Waldívia é acusada de associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro.

A operação, denominada de "Concreto Armado", investiga uma organização criminosa que fraudava licitações de obras, superfaturamento em contratos com empresas e descumprindo de prazos de execuções em obras públicas. Em declaração oficial, o juiz afirmou que não há razões suficientes que motive a prisão da ex-secretária, ou que a mantenha presa. Waldívia está no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), na BR-174, mesma unidade onde a ex-primeira dama Edilene Gomes cumpre pena.

A ex-secretária será solta nesta segunda-feira (23), quando acaba os cinco dias legais da prisão temporária.

A advogada de defesa da ex-secretária, Carla Luz, afirma que a decisão do juiz foi plausível no que se refere aos fatos apurados até o momento. "Não vejo o porquê de executar um mandato de prisão nesta fase da operação, visto que a ex-secretária nem teve o direito de analisar as acusações e formular uma defesa", afirmou.

De acordo com Carla Luz destaca, o próximo passo será verificar os documentos da operação deflagrada pelo MPE e estudar quais os pontos que comprometem a liberdade da ex-secretária. "Assim que ela sair, iremos à sede do MPE para prestar esclarecimentos e também ouvir o que ocasionou uma prisão tão súbita", concluiu.

Waldívia Alecar foi apontada como membro de uma quadrilha organizada instalada na Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra) e que, durante sua gestão, enriqueceu ilegalmente acumulando 23 imóveis com sua família, avaliados em mais de R$11 milhões.

Além disso, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) também dá conta da não execução de obras e de superfaturamentos de contratos em valores que chegam, aproximadamente, R$ 25 milhões, durante o mandato de Waldívia.

