Eleição para Senado no AM será mais difícil do que para governador

Na dança das cadeiras, no Senado, três ficarão de fora, mas antes do batismo de fogo das urnas, todos garantem que se elegem. | Foto: Lion

À véspera de um pleito eleitoral, o quadro que se desenha é de que a eleição para o Senado será mais difícil do que a eleição para governador.



Senão vejamos: até o momento, ao menos cinco candidatos já se consideram pré-candidatos e não abrem mão de disputar uma das três vagas de senador: Eduardo Braga (MDB), Vanessa Grazziotin (PCdoB), Bosco Saraiva (Solidariedade), Pauderney Avelino (DEM), Luís Castro (Rede) e Carlos Alberto Almeida (PRTB). Na dança das cadeiras, três ficarão de fora, mas antes do batismo de fogo das urnas, todos garantem que se elegem.





Esse cara sou eu

Alguns dizem que contam, cegamente, com a força da máquina administrativa.

Outros estão confiantes em sua história pessoal na política, acreditando que nome ainda pesa.





Sonho meu

Mas têm também debutantes na política que dizem representar o novo.

E, como cantou Belchior, “o novo sempre vem”. Por conta disso, eles também acreditam





O Rei e as sereias

Durante show em Manaus, na noite de sábado (22), Roberto Carlos fez uma confidência.

Disse que o ano de 2017 foi excepcional. Gravou um clip com a esfuziante estrela Jennifer Lopez e compôs uma música para a “sereia” Isis Valverde, trilha da personagem que a atriz viveu em “A Força do Querer”, de Glória Pérez.





Dose dupla

— Vejam só, Jennifer Lopez e Isis Valverde, em um só ano. Duas mulheres maravilhosas. Agora imaginem só como ficou a minha cabeça (risos) –, confessou o Rei.





Canção de encomenda

Roberto contou como foi sua conversa com Glória Perez quando a autora de A Força do Querer telefonou pedindo que ele escrevesse uma música para a novela.

— Olha, Glória, eu nunca fiz música encomendada. Minhas canções nascem quando nasce a inspiração.





Encantado

Mas depois, pensou bem e perguntou:

— Que personagem é essa?

— É uma sereia –, respondeu a autora.

— Mas Glória, eu nunca vi uma sereia –, ponderou Roberto, para voltar à perguntar logo em seguida

— Glorinha, quem é que vai fazer essa sereia?

— É a Isis Valverde.

— Hummmmmm!

Depois dessa, a música “Sereia” ficou pronta em três dias.







O cara da água

Presente no show do Roberto Carlos, o empresário de comunicação Ronaldo Tiradentes comprou um balde com 20 garrafas de água mineral.

Bastava alguém olhar em sua direção e ele perguntava:

— Aceita uma água?





Cheiro de voto

Até que um cidadão presente na mesma fileira de cadeira perguntou:

— Desculpe, mas o senhor é candidato?

— Sou não, por quê?

— Já me deu três águas. Isso tá me cheirando a campanha política!





Sutil como elefante

Jair Bolsonaro continua sutil como um elefante em uma loja de cristais.

Na passagem por Boa Vista (RR) dia 12, o pré-candidato à Presidência pelo PSL defendeu a exploração econômica de terras indígenas

Ele chamou as reservas – terras das União destinadas aos índios – de “política separatista”.

Também pudera

E claro que Bolsonaro foi aplaudido.

Afinal, a plateia estava formada em sua maioria por candidatos e empresários do agronegócio.





Campo de refugiados

O pré-candidato também defendeu a criação de campos de refugiados para venezuelanos.

Roraima tem sido pressionada pela migração massiva de venezuelanos que fogem da crise em seu país.





Venezuela é aqui

Aliás, os venezuelanos em Boa Vista já somam 40 mil pessoas na capital, que tinha originalmente cerca de 300 mil habitantes.

Com isso, Boa Vista já enfrenta problemas com a demanda maior nos serviços públicos, além de agravamento de problemas sociais.