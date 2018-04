Ex-prefeito de Manicoré deve ser candidato a deputado no Amazonas

Manaus - O ex-prefeito de Manicoré (a km 332 de Manaus) Lúcio Flávio (PV), é a aposta municipalista para concorrer a uma das vagas na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Lúcio Flávio, que também comandou a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), vem ganhando o grito popular dos prefeitos do interior do Estado.

Já declarado pré-candidato a uma das vagas do Legislativo Estadual pelo Partido Verde (PV), o ex-prefeito de Manicoré foi considerado um dos melhores prefeitos do interior do Estado em 2015, com uma gestão transparente e voltada para á atenção básica.

Leia também: Você decide: que perfil deve ter o próximo governador do Amazonas?

Nas eleições de 2012, ele conquistou o executivo municipal de Manicoré com 51,44% dos votos válidos, um montante de 9.651 mil votos recebidos.

ADS

Durante a gestão na ADS, Lúcio Flávio assumiu a responsabilidade de levar programas para o interior do Estado. Uma das principais bandeiras levantadas pelo ex-diretor da ADS, foi ampliar os Programas de Regionalização da Merenda Escolar (Preme), e o Mobiliário Escolar (Promoves).

Nas primeiras semanas de gestão, o ex-prefeito conseguiu articular junto a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e com parcerias de prefeituras municipais, um orçamento de R$ 30 milhões para a elaboração dos trabalhos desenvolvidos pela ADS.

“Sou formado em engenharia pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), e percebi nesses dois programas, a oportunidade de grande alcance social, com relativa geração de emprego e renda, tanto na capital, quanto no interior”, disse Lúcio Flávio.

O ex-prefeito destacou a importância em ampliar a cadeia produtiva direcionada à política de subvenção da Malta, Julta e Borracha. Como exemplo de desenvolvimento social e econômico, Lúcio Flávio destacou o município de Barcelos, grande produtor de piaçava.

“A nossa proposta sempre foi ampliar a produção e outros municípios, garantindo oportunidades também para o pequeno produtor”, ressaltou o ex-diretor da ADS.

A nomeação de Lúcio Flavio na ADS foi exaltada pela população de Manicoré, que viram no ex-prefeito, a representatividade de um conterrâneo assumindo um cargo de responsabilidade dentro do Executivo Estadual.

“Quanto orgulho o povo de Manicoré sente nesse momento, pela escolha desse filho da terra, Lúcio Flávio. Esperamos poder contar com o apoio necessário para nosso estado e município e principalmente essa aproximação junto ao novo governador eleito pelo povo Amazonino Mendes que no momento se encontra fazendo o impossível para mesmo com dificuldade trabalhar e satisfazer a vontade do povo que o elegeu”, declarou João Soares, comerciante do município de Manicoré.

Gestão

Durante a gestão de prefeito, Lúcio Flávio investiu no sistema de saúde do município, inclusive, com a qualificação dos profissionais que atuavam na área. O município passou por uma onda de infraestrutura, ganhou calçadas, pavimentação, drenagem, arborização, reformas e ampliações de centros sociais e comunitários, reformas de praças e ambientes sociais.

Leia mais:

Eleição para Senado no AM será mais difícil do que para governador

Após liminar, Waldívia Alencar deve ser solta nesta segunda-feira

Deputados questionam contratação de consultoria americana na segurança